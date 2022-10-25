Як повідомив шотландський клуб, то футболістів обидвох команд на поле виведуть діти з України, які приїхали у Шотландію через повномасштабне вторгнення Росії.

Варто дізнатись Вирішальна гра: хто покаже онлайн матч Селтік – Шахтар в Лізі чемпіонів в Україні

Хороший вчинок від шотландців

Але це не єдиний зворушливий вчинок від Селтіка. Декілька сотень українських біженців зможуть безкоштовно відвідати поєдинок проти Шахтаря.

Зверніть увагу! Початок зустрічі Селтік – Шахтар о 22:00 за Києвом.

Перша зустріч між цими клубами закінчилась мировою 1:1. Єдиний гол у складі донецького клубу забив Михайло Мудрик.

На жаль, через травму у Глазго разом із "гірниками" не поїхав Мар'ян Швед, який раніше не зміг закріпитись у Селтіку.

Ситуація у групі

За чотири тури Шахтар набрав 5 очок та посідає 3-тє місце у групі "F".

"Гірники" випереджають майбутнього суперника Селтік, який замикає групу, на 4 бали.

Лідером таблиці є прогнозовано мадридський Реал, який відірвався від другого РБ Лейпцига на 4 пункти.