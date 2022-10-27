Провал Барселоны, выход в плей-офф Ливерпуля, Интера и Порту: видеообзор матчей среды в ЛЧ

Лига чемпионов близится к своей развязке. Уже определились 12 из 16 команд, которые выйдут в 1/8 финала. Наиболее запутанная ситуация в квартете D, где Тоттенхэм не смог оформить досрочный проход в плей-офф.

В Лиге чемпионов завершился 5-й тур групповой стадии. В прошедшем туре выход в плей-офф гарантировали себе Реал, Манчестер Сити, Наполи, Брюгге и Бавария.

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Вчера к этой компании присоединились Челси, дортмундская Боруссия, ПСЖ и Бенфика. А в среду определились еще три участника 1/8 финала. Одним из них стал Ливерпуль, пишет 24 канал.

ГРУППА А

Аякс – Ливерпуль 0:3

Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Эллиотт, 52.

Наполи – Рейнджерс 3:0

Голы: Симеоне, 11, Симеоне, 16, Эстигор, 80.

Команде Юргена Клоппа достаточно было не проиграть в гостях Аяксу, чтобы гарантировать проход дальше. Мерсисайдцы без проблем разгромили голландского чемпиона, убив трижды. Героем матча стал Салах, на счету египтянина гол и результативная передача.

Видеообзор матча Аякс – Ливерпуль:

Впрочем, выиграть группу англичанам будет крайне сложно. В параллельном матче Наполи уверенно обыграл Рейнджерс и сохранил отрыв в три балла от "красных". В последнем туре Ливерпуля нужно побеждать дома итальянцев с разницей в четыре или более мячей.

Видеообзор матча Наполи – Рейнджерс:

Турнирное положение:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Наполи 5 0 0 20:4 15 2 Ливерпуль 4 0 1 15:6 12 3 Аякс 1 0 4 8:15 3 4 Рейнджерс 0 0 5 1:18 0

ГРУППА В

Брюгге – Порту 0:4

Голы: Тареми, 33, Эванилсон, 57, Эустакио, 60, Тареми, 70.

Атлетико – Байер 2:2

Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Диаби, 9, Хадсон-Одои, 29.

Во втором квартете также определились оба коллектива-участника плей-офф. Следом за Брюгге путевку в 1/8 финала завоевал Порту, разгромившему бельгийцев на их поле. Украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь не участвовали в игре.

Видеообзор матча Брюгге – Порту:

Помогли "драконам" их конкуренты. В параллельном матче Атлетико и Байер поделили очки, из-за чего ни одна из команд теперь не сможет подняться выше третьей строчки. В последнем туре останется определить только победителя группы и обладателя путевки в Лигу Европы.

Видеообзор матча Атлетико – Байер:

Турнирное положение:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Брюгге 3 1 1 7:4 10 2 Порту 3 0 2 10:6 9 3 Атлетико 1 2 2 4:7 5 4 Байер 1 1 3 4:8 4 Читайте также Без подарков для Шахтера: Лейпциг неожиданно обыграл Реал в Лиге чемпионов – видеообзор

ГРУППА С

Интер – Виктория 4:0

Голы: Мхитарян, 35, Джеко, 42, Джеко, 66, Лукаку, 87.

Барселона – Бавария 0:3

Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5.

А вот в группе С последний тур превратился чисто в формальность. Победа Интера над Викторией оставила Барселону вне плей-офф Лиги чемпионов уже второй сезон подряд. Подопечные Индзаги же выйдут из квартета со второго места.

Видеообзор матча Интер – Виктория:

Победителем группы становится Бавария. Подопечные Нагельсманна выиграли все пять матчей группы, а в среду без проблем одолели Барселону полурезервным составом. Каталонцам же снова представится возможность попробовать себя в Лиге Европы.

Видеообзор матча Барселона – Бавария:

Турнирное положение:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бавария 5 0 0 16:2 15 2 Интер 3 1 1 10:5 10 3 Барселона 1 1 3 8:10 4 4 Виктория 0 0 5 3:20 0

ГРУППА D

Айнтрахт – Марсель 2:1

Голы: Камада, 3, Коло Муани, 27 – Гендузи, 22.

Тоттенхэм – Спортинг 1:1

Голы: Бентанкур, 80 – Эдвардс, 22.

Наиболее запутанная ситуация выходит в группе D. В случае победы над Спортингом в плей-офф выходил бы Тоттенхэм. Однако "шпоры" не смогли одолеть португальцев дома и теперь должны хотя бы не проиграть в последнем туре Марселю.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Спортинг:

А французы как раз оказались на краю пропасти. Команда Тудора проиграла Айнтрахту в гостях и оказалась на последней строчке. Для выхода в плей-офф Марселю нужно обязательно переигрывать Тоттенхэм.

Видеообзор матча Айнтрахт – Марсель:

Последнюю путевку в очной дуэли должны разыграть Спортинг и Айнтрахт. Преимущество на стороне португальцев, которым достаточно будет ничьей для выхода дальше, ведь первый матч в Германии выиграли именно они. "Орлам" же, как и Марселю, нужна только победа.

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Турнирное положение: