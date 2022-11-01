Расклады по группам Лиги чемпионов перед последним туром: кто может выйти в плей-офф
Главный еврокубок близится к развязке групповой стадии. Уже в среду вечером фанаты узнают имена всех 16 участников 1/8 финала. Предлагаем разобраться, какие задачи ставят перед собой команды в шестом туре.
Во вторник и среду пройдут поединки последнего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Уже 12 клубов обеспечили проход в 1/8 финала турнира.
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Среди команд, которые еще претендуют на последние четыре путевки, есть и донецкий Шахтер. Команда Игоря Йовичевича уже гарантировала себе как плей-офф минимум плей-офф Лиги Европы, а победа над Лейпцигом позволит "горнякам" остаться в главном еврокубке.
24 канал предлагает пройтись по всем группам Лиги чемпионов и оценить, какие задачи остались перед командами в последнем туре. Напомним, что при равном количестве очков на первый план в этом турнире выходят результаты очных встреч.
ГРУППА А
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Наполи
|5
|0
|0
|20:4
|15
|2
|Ливерпуль
|4
|0
|1
|15:6
|12
|3
|Аякс
|1
|0
|4
|8:15
|3
|4
|Рейнджерс
|0
|0
|5
|1:19
|0
Матчи 6 тура:
Ливерпуль – Наполи
Рейнджерс – Аякс
Расклады по группе:
- Наполи и Ливерпуль уже оформили путевки. Неаполитанцы останутся на первом месте, если не проиграют на "Энфилде".
- Даже поражение в три мяча оставит первыми итальянцев (первый матч Наполи выиграл 4:1), поэтому команде Клоппа нужно громить соперника в четыре мяча.
- Аякс пройдет в плей-офф Лиги Европы, если не проиграет Рейнджерсу в пять голов. Первый матч команд в Амстердаме завершился победой хозяев со счётом 4:0.
ГРУППА В
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|3
|1
|1
|7:4
|10
|2
|Порту
|3
|0
|2
|10:6
|9
|3
|Атлетико
|1
|2
|2
|4:7
|5
|4
|Байер
|1
|1
|3
|4:8
|4
Матчи 6 тура:
Порту – Атлетико
Байер – Брюгге
Расклады по группе:
- Брюгге и Порту уже в плей-офф Лиги чемпионов. В очных дуэлях команды обменялись выездными победами по 4:0, поэтому в случае равенства очков вопрос первого места будет решать разница голов.
- Победа в Германии гарантирует Брюгге первую строчку, а ничья – только если Порту потеряет очки в игре с Атлетико.
- Порту нужно не только побеждать мадридцев, но и ждать осечки от команды Яремчука и Соболя.
- Если "драконы" сведут игру с Атлетико вничью, то занять первое место в группе позволит лишь поражение Брюгге в Леверкузене. А вот проигрыш Порту гарантирует им второе место.
- Атлетико выйдет в Лигу Европы, если возьмет не меньше баллов в Португалии, чем Байер – в игре с Брюгге. При равном количестве очков преимущество будет на стороне немцев, которые выиграли дома 2:0 и свели матч в Мадриде к ничьей (2:2).
- Байер сможет пройти в ЛЕ, если наберет за этот тур на очко больше, чем Атлетико.
ГРУППА С
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бавария
|5
|0
|0
|16:2
|15
|2
|Интер
|3
|1
|1
|10:5
|10
|3
|Барселона
|1
|1
|3
|8:10
|4
|4
|Виктория
|0
|0
|5
|3:20
|0
Матчи 6 тура:
Бавария – Интер
Виктория – Барселона
Расклады по группе:
- Последний тур превратился в формальность. Бавария выиграла группу, Интер гарантировал себе выход в плей-офф со второго места. Барселона отправится в Лигу Европы, а Виктория останется последней.
ГРУППА D
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Тоттенхэм
|2
|2
|1
|6:5
|8
|2
|Спортинг
|2
|1
|2
|7:7
|7
|3
|Айнтрахт
|2
|1
|2
|5:7
|7
|4
|Марсель
|2
|0
|3
|7:6
|6
Матчи 6 тура:
Марсель – Тоттенхэм
Спортинг – Айнтрахт
Расклады по группе. Тоттенхэм:
- Очень запутанная группа. Понятно только, что Тоттенхэм не опустится ниже третьей ступени.
- Также команда Конте гарантирует себе выход в плей-офф в случае непроигрыша в Марселе, а победа позволит ей выиграть группу.
- Тоттенхэм может выйти в 1/8 финала и после поражения в Марселе. Но для этого лондонцам нужна ничья в параллельном матче.
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Расклады по группе. Марсель:
- Марселю остаться в ЛЧ позволит только победа над "шпорами". Они даже могут выиграть группу, если Спортинг и Айнтрахт сыграют при этом вничью.
- Если французы берут всего один балл с Тоттенхэмом, то у них останутся шансы на проход в плей-офф ЛЕ. Для этого команде из Прованса нужно, чтобы Айнтрахт обыграл Спортинг в параллельном матче.
Расклады по группе. Спортинг:
- Португальцам для выхода в плей-офф достаточно не проиграть дома действующему победителю Лиги Европы. При этом три очка могут принести подопечным Аморима победу в группе, если Тоттенхэм не обыгрывает Марсель.
- Если Марсель проиграет Тоттенхэму, то Спортинг точно остается третьим даже в случае поражения Айнтрахта.
Расклады по группе. Айнтрахт:
- Что касается немцев, то для выхода в плей-офф им нужно только побеждать в Португалии.
- Ничья или поражение позволят Айнтрахту выйти в ЛЕ только если Марсель не выиграет у Тоттенхэма.
Дополнительная информация:
- По личным встречам ситуация следующая: Тоттенхэм имеет преимущество над Айнтрахтом, но уступает Спортингу. Португальцы превосходят Айнтрахт (3:0 в первом матче), но проигрывают Марселю. В свою очередь, Айнтрахт имеет преимущество над французами.
- Если три команды (Тоттенхэм, Спортинг и Айнтрахт) набирают равное количество очков, то в плей-офф ЛЧ пройдут португальцы, а в Лигу Европы – лондонцы. "Орлы" же останутся последними.
ГРУППА Е
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Челси
|3
|1
|1
|8:3
|10
|2
|Милан
|2
|1
|2
|8:7
|7
|3
|Зальцбург
|1
|3
|1
|5:5
|6
|4
|Динамо Загреб
|1
|1
|3
|3:9
|4
Матчи 6 тура:
Челси – Динамо Загреб
Милан – Зальцбург
Расклады по группе:
- Челси уже гарантировал себе выход в плей-офф и даже первое место.
- Милан выйдет в 1/8 финала, если не проиграет Зальцбургу. В случае поражения "россонери" гарантированно выйдут в плей-офф Лиги Европы.
- Зальцбург для продолжения борьбы в ЛЧ устроит только победу на Сан-Сиро. Ничья же гарантирует "быкам" место в ЛЕ.
- Динамо упустило шансы на плей-офф главного еврокубка, но сохраняет небольшие шансы на Лигу Европы. Для этого хорватам нужно побеждать на "Стэмфорд Бридж" и ожидать победы Милана в параллельной игре.
ГРУППА F
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтер
|1
|3
|1
|8:6
|6
|4
|Селтик
|0
|2
|2
|3:10
|2
Матчи 6 тура:
Шахтер – Лейпциг
Реал – Селтик
Расклады по группе:
- Реал уже вышел в плей-офф. Мадридцы гарантируют себе первое место, если обыгрывают дома Селтик.
- Ничья и поражение от шотландцев также оставят "бланкос" первыми, если Лейпциг не обыгрывает Шахтер.
- Лейпциг пройдет в 1/8 финала ЛЧ, если не проиграет дончанам в Варшаве.
- Чтобы выиграть группу, "быкам" нужно побеждать украинцев и ожидать осечки от Реала.
- Шахтер выйдет из группы, если выиграет у Лейпцига. Потеря очков автоматически отправит подопечных Йовичевича в Лигу Европы.
- Селтик упустил шансы на продолжение своего евросезона.
Стоит знать Йовичевич взял боевой состав: Шахтер отправился на решающий матч Лиги чемпионов
ГРУППА G
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|3
|2
|0
|11:1
|11
|2
|Боруссия Дортмунд
|2
|2
|1
|9:4
|8
|3
|Севилья
|1
|2
|2
|5:9
|5
|4
|Копенгаген
|0
|2
|3
|0:11
|2
Матчи 6 тура:
Манчестер Сити – Севилья
Копенгаген – Боруссия Дортмунд
Расклады по группе:
- Как и в квартете С, все места определились досрочно. МанСити выиграл группу, второй в плей-офф прошла Боруссия.
- В свою очередь Севилья попытается снова покорить Лигу Европы, а главная задача для последнего Копенгагена – просто забить гол.
ГРУППА Н
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|ПСЖ
|3
|2
|0
|14:6
|11
|2
|Бенфика
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
|Ювентус
|1
|0
|4
|8:11
|3
|4
|Маккаби Хайфа
|1
|0
|4
|6:15
|3
Матчи 6 тура:
Ювентус – ПСЖ
Маккаби Хайфа – Бенфика
Расклады по группе:
- ПСЖ и Бенфика уже гарантировали себе 1/8 финала ЛЧ, поэтому в заочной битве выяснят победителя группы.
- В личных встречах команд было две ничьи по 1:1, поэтому на первый план выходит общая разница мячей.
- Каждой из команд следует надеяться, что заочный оппонент сыграет хуже в параллельном матче.
- Если их результаты будут идентичными, то Бенфике нужно отыграть разницу в три гола (выиграть на три мяча больше или проиграть на три мяча меньше).
- Похожая ситуация и у Ювентуса из Маккаби. Обе встречи команд завершились победами хозяев в два гола.
- При равном количестве очков преимущество должно быть на стороне туринцев. Маккаби же нужно отыграть разницу в шесть голов, или просто набрать больше баллов в шестом туре, чем Юве.