Расклады по группам Лиги чемпионов перед последним туром: кто может выйти в плей-офф

Главный еврокубок близится к развязке групповой стадии. Уже в среду вечером фанаты узнают имена всех 16 участников 1/8 финала. Предлагаем разобраться, какие задачи ставят перед собой команды в шестом туре.

Во вторник и среду пройдут поединки последнего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Уже 12 клубов обеспечили проход в 1/8 финала турнира.

По теме Наполи еще ни разу не проиграл в этом сезоне: сможет ли кризисный Ливерпуль прервать эту серию

Среди команд, которые еще претендуют на последние четыре путевки, есть и донецкий Шахтер. Команда Игоря Йовичевича уже гарантировала себе как плей-офф минимум плей-офф Лиги Европы, а победа над Лейпцигом позволит "горнякам" остаться в главном еврокубке.

24 канал предлагает пройтись по всем группам Лиги чемпионов и оценить, какие задачи остались перед командами в последнем туре. Напомним, что при равном количестве очков на первый план в этом турнире выходят результаты очных встреч.

ГРУППА А

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Наполи 5 0 0 20:4 15 2 Ливерпуль 4 0 1 15:6 12 3 Аякс 1 0 4 8:15 3 4 Рейнджерс 0 0 5 1:19 0

Матчи 6 тура:

Ливерпуль – Наполи

Рейнджерс – Аякс

Расклады по группе:

Наполи и Ливерпуль уже оформили путевки. Неаполитанцы останутся на первом месте, если не проиграют на "Энфилде".

и уже оформили путевки. Неаполитанцы останутся на первом месте, если не проиграют на "Энфилде". Даже поражение в три мяча оставит первыми итальянцев (первый матч Наполи выиграл 4:1), поэтому команде Клоппа нужно громить соперника в четыре мяча.

Аякс пройдет в плей-офф Лиги Европы, если не проиграет Рейнджерсу в пять голов. Первый матч команд в Амстердаме завершился победой хозяев со счётом 4:0.

ГРУППА В

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Брюгге 3 1 1 7:4 10 2 Порту 3 0 2 10:6 9 3 Атлетико 1 2 2 4:7 5 4 Байер 1 1 3 4:8 4

Матчи 6 тура:

Порту – Атлетико

Байер – Брюгге

Расклады по группе:

Брюгге и Порту уже в плей-офф Лиги чемпионов. В очных дуэлях команды обменялись выездными победами по 4:0, поэтому в случае равенства очков вопрос первого места будет решать разница голов.

и уже в плей-офф Лиги чемпионов. В очных дуэлях команды обменялись выездными победами по 4:0, поэтому в случае равенства очков вопрос первого места будет решать разница голов. Победа в Германии гарантирует Брюгге первую строчку, а ничья – только если Порту потеряет очки в игре с Атлетико.

Порту нужно не только побеждать мадридцев, но и ждать осечки от команды Яремчука и Соболя.

Если "драконы" сведут игру с Атлетико вничью, то занять первое место в группе позволит лишь поражение Брюгге в Леверкузене. А вот проигрыш Порту гарантирует им второе место.

Атлетико выйдет в Лигу Европы, если возьмет не меньше баллов в Португалии, чем Байер – в игре с Брюгге. При равном количестве очков преимущество будет на стороне немцев, которые выиграли дома 2:0 и свели матч в Мадриде к ничьей (2:2).

выйдет в Лигу Европы, если возьмет не меньше баллов в Португалии, чем Байер – в игре с Брюгге. При равном количестве очков преимущество будет на стороне немцев, которые выиграли дома 2:0 и свели матч в Мадриде к ничьей (2:2). Байер сможет пройти в ЛЕ, если наберет за этот тур на очко больше, чем Атлетико.

ГРУППА С

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бавария 5 0 0 16:2 15 2 Интер 3 1 1 10:5 10 3 Барселона 1 1 3 8:10 4 4 Виктория 0 0 5 3:20 0

Матчи 6 тура:

Бавария – Интер

Виктория – Барселона

Расклады по группе:

Последний тур превратился в формальность. Бавария выиграла группу, Интер гарантировал себе выход в плей-офф со второго места. Барселона отправится в Лигу Европы, а Виктория останется последней.

ГРУППА D

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Тоттенхэм 2 2 1 6:5 8 2 Спортинг 2 1 2 7:7 7 3 Айнтрахт 2 1 2 5:7 7 4 Марсель 2 0 3 7:6 6

Матчи 6 тура:

Марсель – Тоттенхэм

Спортинг – Айнтрахт

Расклады по группе. Тоттенхэм:

Очень запутанная группа. Понятно только, что Тоттенхэм не опустится ниже третьей ступени.

Также команда Конте гарантирует себе выход в плей-офф в случае непроигрыша в Марселе, а победа позволит ей выиграть группу.

Тоттенхэм может выйти в 1/8 финала и после поражения в Марселе. Но для этого лондонцам нужна ничья в параллельном матче.

Читайте также Тоттенхэм лидирует в группе Лиги чемпионов, но может и не выйти в плей-офф: кто им помешает

Расклады по группе. Марсель:

Марселю остаться в ЛЧ позволит только победа над "шпорами". Они даже могут выиграть группу, если Спортинг и Айнтрахт сыграют при этом вничью.

Если французы берут всего один балл с Тоттенхэмом, то у них останутся шансы на проход в плей-офф ЛЕ. Для этого команде из Прованса нужно, чтобы Айнтрахт обыграл Спортинг в параллельном матче.

Расклады по группе. Спортинг:

Португальцам для выхода в плей-офф достаточно не проиграть дома действующему победителю Лиги Европы. При этом три очка могут принести подопечным Аморима победу в группе, если Тоттенхэм не обыгрывает Марсель.

Если Марсель проиграет Тоттенхэму, то Спортинг точно остается третьим даже в случае поражения Айнтрахта.

Расклады по группе. Айнтрахт:

Что касается немцев, то для выхода в плей-офф им нужно только побеждать в Португалии.

Ничья или поражение позволят Айнтрахту выйти в ЛЕ только если Марсель не выиграет у Тоттенхэма.

Дополнительная информация:

По личным встречам ситуация следующая: Тоттенхэм имеет преимущество над Айнтрахтом, но уступает Спортингу. Португальцы превосходят Айнтрахт (3:0 в первом матче), но проигрывают Марселю. В свою очередь, Айнтрахт имеет преимущество над французами.

Если три команды (Тоттенхэм, Спортинг и Айнтрахт) набирают равное количество очков, то в плей-офф ЛЧ пройдут португальцы, а в Лигу Европы – лондонцы. "Орлы" же останутся последними.

ГРУППА Е

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Челси 3 1 1 8:3 10 2 Милан 2 1 2 8:7 7 3 Зальцбург 1 3 1 5:5 6 4 Динамо Загреб 1 1 3 3:9 4

Матчи 6 тура:

Челси – Динамо Загреб

Милан – Зальцбург

Расклады по группе:

Челси уже гарантировал себе выход в плей-офф и даже первое место.

уже гарантировал себе выход в плей-офф и даже первое место. Милан выйдет в 1/8 финала, если не проиграет Зальцбургу. В случае поражения "россонери" гарантированно выйдут в плей-офф Лиги Европы.

выйдет в 1/8 финала, если не проиграет Зальцбургу. В случае поражения "россонери" гарантированно выйдут в плей-офф Лиги Европы. Зальцбург для продолжения борьбы в ЛЧ устроит только победу на Сан-Сиро. Ничья же гарантирует "быкам" место в ЛЕ.

для продолжения борьбы в ЛЧ устроит только победу на Сан-Сиро. Ничья же гарантирует "быкам" место в ЛЕ. Динамо упустило шансы на плей-офф главного еврокубка, но сохраняет небольшие шансы на Лигу Европы. Для этого хорватам нужно побеждать на "Стэмфорд Бридж" и ожидать победы Милана в параллельной игре.

ГРУППА F

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Реал 3 1 1 10:5 10 2 Лейпциг 3 0 2 9:9 9 3 Шахтер 1 3 1 8:6 6 4 Селтик 0 2 2 3:10 2

Матчи 6 тура:

Шахтер – Лейпциг

Реал – Селтик

Расклады по группе:

Реал уже вышел в плей-офф. Мадридцы гарантируют себе первое место, если обыгрывают дома Селтик.

уже вышел в плей-офф. Мадридцы гарантируют себе первое место, если обыгрывают дома Селтик. Ничья и поражение от шотландцев также оставят "бланкос" первыми, если Лейпциг не обыгрывает Шахтер.

Лейпциг пройдет в 1/8 финала ЛЧ, если не проиграет дончанам в Варшаве.

пройдет в 1/8 финала ЛЧ, если не проиграет дончанам в Варшаве. Чтобы выиграть группу, "быкам" нужно побеждать украинцев и ожидать осечки от Реала.

Шахтер выйдет из группы, если выиграет у Лейпцига. Потеря очков автоматически отправит подопечных Йовичевича в Лигу Европы.

выйдет из группы, если выиграет у Лейпцига. Потеря очков автоматически отправит подопечных Йовичевича в Лигу Европы. Селтик упустил шансы на продолжение своего евросезона.

Стоит знать Йовичевич взял боевой состав: Шахтер отправился на решающий матч Лиги чемпионов

ГРУППА G

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Манчестер Сити 3 2 0 11:1 11 2 Боруссия Дортмунд 2 2 1 9:4 8 3 Севилья 1 2 2 5:9 5 4 Копенгаген 0 2 3 0:11 2

Матчи 6 тура:

Манчестер Сити – Севилья

Копенгаген – Боруссия Дортмунд

Расклады по группе:

Как и в квартете С, все места определились досрочно. МанСити выиграл группу, второй в плей-офф прошла Боруссия .

выиграл группу, второй в плей-офф прошла . В свою очередь Севилья попытается снова покорить Лигу Европы, а главная задача для последнего Копенгагена – просто забить гол.

ГРУППА Н

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 ПСЖ 3 2 0 14:6 11 2 Бенфика 3 2 0 11:6 11 3 Ювентус 1 0 4 8:11 3 4 Маккаби Хайфа 1 0 4 6:15 3

Матчи 6 тура:

Ювентус – ПСЖ

Маккаби Хайфа – Бенфика

Расклады по группе: