У вівторок та середу пройдуть поєдинки останнього туру групової стадії Ліги чемпіонів. Вже 12 клубів забезпечили собі прохід в 1/8 фіналу турніру.
До теми Наполі ще жодного разу не програв в цьому сезоні: чи зможе кризовий Ліверпуль перервати цю серію
Серед команд, які ще претендують на останні чотири путівки, є і донецький Шахтар. Команда Ігора Йовічевіча вже гарантувала собі як плей-офф мінімум плей-офф Ліги Європи, а перемога над Лейпцигом дозволить "гірникам" залишитись у головному єврокубку.
24 канал пропонує пройтись по всіх групах Ліги чемпіонів та оцінити, які задачі залишились перед командами у останньому турі. Нагадаємо, що при рівній кількості очок на перший план в цьому турнірі виходять результати очних зустрічей.
ГРУПА А
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Наполі
|5
|0
|0
|20:4
|15
|2
|Ліверпуль
|4
|0
|1
|15:6
|12
|3
|Аякс
|1
|0
|4
|8:15
|3
|4
|Рейнджерс
|0
|0
|5
|1:19
|0
Матчі 6 туру:
Ліверпуль – Наполі
Рейнджерс – Аякс
Розклад по групі:
- Наполі та Ліверпуль вже оформили путівки. Неаполітанці залишаться на першому місці, якщо не програють на "Енфілді".
- Навіть поразка у три м'ячі залишить першими італійців (перший матч Наполі виграв 4:1), тому команді Клоппа треба громити суперника у чотири м'ячі.
- Аякс пройде у плей-офф Ліги Європи, якщо не програє Рейнджерсу у п'ять голів. Перший матч команд у Амстердамі завершився перемогою господарів з рахунком 4:0.
ГРУПА В
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|3
|1
|1
|7:4
|10
|2
|Порту
|3
|0
|2
|10:6
|9
|3
|Атлетіко
|1
|2
|2
|4:7
|5
|4
|Баєр
|1
|1
|3
|4:8
|4
Матчі 6 туру:
Порту – Атлетіко
Баєр – Брюгге
Розклад по групі:
- Брюгге та Порту вже у плей-офф Ліги чемпіонів. У очних дуелях команди обмінялись виїзними перемогами по 4:0, тому в разі рівності очок питання першого місця буде вирішувати різниця голів.
- Перемога у Німеччині гарантує Брюгге першу сходинку, а нічия – тільки якщо Порту втратить очки у грі з Атлетіко.
- Порту треба не тільки перемагати мадридців, але і чекати осічки від команди Яремчука та Соболя.
- Якщо "дракони" зведуть гру з Атлетіко до нічиєї, то зайняти перше місце у групі дозволить лише поразка Брюгге у Леверкузені. А ось програш Порту гарантує їм друге місце.
- Атлетіко вийде у Лігу Європи, якщо візьме не менше балів у Португалії, ніж Баєр – у грі з Брюгге. При рівній кількості очок перевага буде на боці німців, які виграли вдома 2:0 та звели матч у Мадриді до нічиєї (2:2).
- Баєр зможе пройти в ЛЄ, якщо набере за цей тур на очко більше ніж Атлетіко.
ГРУПА С
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Баварія
|5
|0
|0
|16:2
|15
|2
|Інтер
|3
|1
|1
|10:5
|10
|3
|Барселона
|1
|1
|3
|8:10
|4
|4
|Вікторія
|0
|0
|5
|3:20
|0
Матчі 6 туру:
Баварія – Інтер
Вікторія – Барселона
Розклад по групі:
- Останній тур перетворився на формальність. Баварія виграла групу, Інтер гарантував собі вихід у плей-офф з другого місця. Барселона відправиться до Ліги Європи, а Вікторія залишиться останньою.
ГРУПА D
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Тоттенхем
|2
|2
|1
|6:5
|8
|2
|Спортінг
|2
|1
|2
|7:7
|7
|3
|Айнтрахт
|2
|1
|2
|5:7
|7
|4
|Марсель
|2
|0
|3
|7:6
|6
Матчі 6 туру:
Марсель – Тоттенхем
Спортінг – Айнтрахт
Розклад по групі. Тоттенхем:
- Дуже заплутана група. Зрозуміло лише, що Тоттенхем не опуститься нижче третьої сходинки.
- Також команда Конте гарантує собі вихід у плей-офф в разу непрограшу у Марселі, а перемога дозволить їй виграти групу.
- Тоттенхем може вийти в 1/8 фіналу і після поразки у Марселі. Але для цього лондонцям потрібна нічия у паралельному матчі.
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Розклад по групі. Марсель:
- Марселю залишитись в ЛЧ дозволить лише перемога над "шпорами". Вони можуть навіть виграти групу, якщо Спортінг та Айнтрахт зіграють при цьому внічию.
- Якщо французи беруть лише один бал з Тоттенхемом, то у них залишаться шанси на прохід у плей-офф ЛЄ. Для цього команді з Провансу треба, щоб Айнтрахт обіграв Спортінг у паралельному матчі.
Розклад по групі. Спортінг:
- Португальцям для виходу в плей-офф достатньо не програти дома чинному переможцю Ліги Європи. При цьому три очки можуть принести підопічним Аморіма перемогу в групі, якщо Тоттенхем не обіграє Марсель.
- Якщо Марсель програє Тоттенхему, то Спортінг точно залишиться третім навіть в разі поразки Айнтрахту.
Розклад по групі. Айнтрахт:
- Що стосується німців, то для виходу в плей-офф їм треба лише перемагати у Португалії.
- Нічия чи поразка дозволять Айнтрахту вийти в ЛЄ тільки якщо Марсель не виграє у Тоттенхема.
Додаткова інформація:
- По особистих зустрічах ситуація наступна: Тоттенхем має перевагу над Айнтрахтом, але поступається Спортінгу. Португальці переважають Айнтрахт (3:0 у першому матчі), але програють Марселю. У свою чергу Айнтрахт має перевагу над французами.
- Якщо три команди (Тоттенхем, Спортінг та Айнтрахт) набирають рівну кількість очок, то у плей-офф ЛЧ пройдуть португальці, а у Лігу Європи – лондонці. "Орли" ж залишаться останніми.
ГРУПА Е
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Челсі
|3
|1
|1
|8:3
|10
|2
|Мілан
|2
|1
|2
|8:7
|7
|3
|Зальцбург
|1
|3
|1
|5:5
|6
|4
|Динамо Загреб
|1
|1
|3
|3:9
|4
Матчі 6 туру:
Челсі – Динамо Загреб
Мілан – Зальцбург
Розклад по групі:
- Челсі вже гарантував собі вихід в плей-офф та навіть перше місце.
- Мілан вийде в 1/8 фіналу, якщо не програє Зальцбургу. В разі поразки "россонері" гарантовано вийдуть у плей-офф Ліги Європи.
- Зальцбург для продовження боротьби в ЛЧ влаштує лише перемога на "Сан-Сіро". Нічия ж гарантує "бикам" місце у ЛЄ.
- Динамо втратило шанси на плей-офф головного єврокубку, але зберігає невеликі шанси на Лігу Європи. Для цього хорватам треба перемагати на "Стемфорд Брідж" та очікувати на перемогу Мілана у паралельній грі.
ГРУПА F
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтар
|1
|3
|1
|8:6
|6
|4
|Селтік
|0
|2
|2
|3:10
|2
Матчі 6 туру:
Шахтар – Лейпциг
Реал – Селтік
Розклад по групі:
- Реал вже вийшов у плей-офф. Мадридці гарантують собі перше місце, якщо переграють вдома Селтік.
- Нічия та поразка від шотландців також залишать "бланкос" першими, якщо Лейпциг не обіграє Шахтар.
- Лейпциг пройде в 1/8 фіналу ЛЧ, якщо не програє донеччанам у Варшаві.
- Щоб виграти групу, "бикам" треба перемагати українців та очікувати на осічку від Реала.
- Шахтар вийде з групи, якщо виграє у Лейпцига. Втрата очок автоматично відправить підопічних Йовічевіча в Лігу Європи.
- Селтік втратив шанси на продовження свого євросезону.
Варто знати Йовічевіч взяв бойовий склад: Шахтар вирушив на вирішальний матч Ліги чемпіонів
ГРУПА G
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сіті
|3
|2
|0
|11:1
|11
|2
|Боруссія Дортмунд
|2
|2
|1
|9:4
|8
|3
|Севілья
|1
|2
|2
|5:9
|5
|4
|Копенгаген
|0
|2
|3
|0:11
|2
Матчі 6 туру:
Манчестер Сіті – Севілья
Копенгаген – Боруссія Дортмунд
Розклад по групі:
- Як і у квартеті С, всі місця визначились достроково. МанСіті виграв групу, другою у плей-офф пройшла Боруссія.
- У свою чергу Севілья спробує знову підкорити Лігу Європи, а головна задача для останнього Копенгагена – просто забити гол.
ГРУПА Н
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|ПСЖ
|3
|2
|0
|14:6
|11
|2
|Бенфіка
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
|Ювентус
|1
|0
|4
|8:11
|3
|4
|Маккабі Хайфа
|1
|0
|4
|6:15
|3
Матчі 6 туру:
Ювентус – ПСЖ
Маккабі Хайфа – Бенфіка
Розклад по групі:
- ПСЖ та Бенфіка вже гарантували собі 1/8 фіналу ЛЧ, тому у заочній битві з'ясують переможця групи.
- У особистих зустрічах команд були дві нічиї по 1:1, тому на перший план виходіть загальна різниця м'ячів.
- Кожній з команд треба сподіватись, що заочний опонент зіграє гірше у паралельному матчі.
- Якщо їх результати будуть ідентичними, то Бенфіці треба відіграти різницю у три голи (виграти на три м'ячі більше або програти на три м'ячі менше).
- Схожа ситуація і у Ювентуса з Маккабі. Обидві зустрічі команд завершились перемогами господарів у два голи.
- При рівній кількості очок перевага має бути на боці туринців. Маккабі ж треба відіграти різницю аж у шість голів, або просто набрати більше балів у шостому турі, ніж Юве.