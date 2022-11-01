У вівторок та середу пройдуть поєдинки останнього туру групової стадії Ліги чемпіонів. Вже 12 клубів забезпечили собі прохід в 1/8 фіналу турніру.

До теми Наполі ще жодного разу не програв в цьому сезоні: чи зможе кризовий Ліверпуль перервати цю серію

Серед команд, які ще претендують на останні чотири путівки, є і донецький Шахтар. Команда Ігора Йовічевіча вже гарантувала собі як плей-офф мінімум плей-офф Ліги Європи, а перемога над Лейпцигом дозволить "гірникам" залишитись у головному єврокубку.

24 канал пропонує пройтись по всіх групах Ліги чемпіонів та оцінити, які задачі залишились перед командами у останньому турі. Нагадаємо, що при рівній кількості очок на перший план в цьому турнірі виходять результати очних зустрічей.

ГРУПА А

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Наполі 5 0 0 20:4 15 2 Ліверпуль 4 0 1 15:6 12 3 Аякс 1 0 4 8:15 3 4 Рейнджерс 0 0 5 1:19 0

Матчі 6 туру:

Ліверпуль – Наполі

Рейнджерс – Аякс

Розклад по групі:

Наполі та Ліверпуль вже оформили путівки. Неаполітанці залишаться на першому місці, якщо не програють на "Енфілді".

та вже оформили путівки. Неаполітанці залишаться на першому місці, якщо не програють на "Енфілді". Навіть поразка у три м'ячі залишить першими італійців (перший матч Наполі виграв 4:1), тому команді Клоппа треба громити суперника у чотири м'ячі.

Аякс пройде у плей-офф Ліги Європи, якщо не програє Рейнджерсу у п'ять голів. Перший матч команд у Амстердамі завершився перемогою господарів з рахунком 4:0.

ГРУПА В

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Брюгге 3 1 1 7:4 10 2 Порту 3 0 2 10:6 9 3 Атлетіко 1 2 2 4:7 5 4 Баєр 1 1 3 4:8 4

Матчі 6 туру:

Порту – Атлетіко

Баєр – Брюгге

Розклад по групі:

Брюгге та Порту вже у плей-офф Ліги чемпіонів. У очних дуелях команди обмінялись виїзними перемогами по 4:0, тому в разі рівності очок питання першого місця буде вирішувати різниця голів.

та вже у плей-офф Ліги чемпіонів. У очних дуелях команди обмінялись виїзними перемогами по 4:0, тому в разі рівності очок питання першого місця буде вирішувати різниця голів. Перемога у Німеччині гарантує Брюгге першу сходинку, а нічия – тільки якщо Порту втратить очки у грі з Атлетіко.

Порту треба не тільки перемагати мадридців, але і чекати осічки від команди Яремчука та Соболя.

Якщо "дракони" зведуть гру з Атлетіко до нічиєї, то зайняти перше місце у групі дозволить лише поразка Брюгге у Леверкузені. А ось програш Порту гарантує їм друге місце.

Атлетіко вийде у Лігу Європи, якщо візьме не менше балів у Португалії, ніж Баєр – у грі з Брюгге. При рівній кількості очок перевага буде на боці німців, які виграли вдома 2:0 та звели матч у Мадриді до нічиєї (2:2).

вийде у Лігу Європи, якщо візьме не менше балів у Португалії, ніж Баєр – у грі з Брюгге. При рівній кількості очок перевага буде на боці німців, які виграли вдома 2:0 та звели матч у Мадриді до нічиєї (2:2). Баєр зможе пройти в ЛЄ, якщо набере за цей тур на очко більше ніж Атлетіко.

ГРУПА С

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Баварія 5 0 0 16:2 15 2 Інтер 3 1 1 10:5 10 3 Барселона 1 1 3 8:10 4 4 Вікторія 0 0 5 3:20 0

Матчі 6 туру:

Баварія – Інтер

Вікторія – Барселона

Розклад по групі:

Останній тур перетворився на формальність. Баварія виграла групу, Інтер гарантував собі вихід у плей-офф з другого місця. Барселона відправиться до Ліги Європи, а Вікторія залишиться останньою.

ГРУПА D

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Тоттенхем 2 2 1 6:5 8 2 Спортінг 2 1 2 7:7 7 3 Айнтрахт 2 1 2 5:7 7 4 Марсель 2 0 3 7:6 6

Матчі 6 туру:

Марсель – Тоттенхем

Спортінг – Айнтрахт

Розклад по групі. Тоттенхем:

Дуже заплутана група. Зрозуміло лише, що Тоттенхем не опуститься нижче третьої сходинки.

Також команда Конте гарантує собі вихід у плей-офф в разу непрограшу у Марселі, а перемога дозволить їй виграти групу.

Тоттенхем може вийти в 1/8 фіналу і після поразки у Марселі. Але для цього лондонцям потрібна нічия у паралельному матчі.

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Розклад по групі. Марсель:

Марселю залишитись в ЛЧ дозволить лише перемога над "шпорами". Вони можуть навіть виграти групу, якщо Спортінг та Айнтрахт зіграють при цьому внічию.

Якщо французи беруть лише один бал з Тоттенхемом, то у них залишаться шанси на прохід у плей-офф ЛЄ. Для цього команді з Провансу треба, щоб Айнтрахт обіграв Спортінг у паралельному матчі.

Розклад по групі. Спортінг:

Португальцям для виходу в плей-офф достатньо не програти дома чинному переможцю Ліги Європи. При цьому три очки можуть принести підопічним Аморіма перемогу в групі, якщо Тоттенхем не обіграє Марсель.

Якщо Марсель програє Тоттенхему, то Спортінг точно залишиться третім навіть в разі поразки Айнтрахту.

Розклад по групі. Айнтрахт:

Що стосується німців, то для виходу в плей-офф їм треба лише перемагати у Португалії.

Нічия чи поразка дозволять Айнтрахту вийти в ЛЄ тільки якщо Марсель не виграє у Тоттенхема.

Додаткова інформація:

По особистих зустрічах ситуація наступна: Тоттенхем має перевагу над Айнтрахтом, але поступається Спортінгу. Португальці переважають Айнтрахт (3:0 у першому матчі), але програють Марселю. У свою чергу Айнтрахт має перевагу над французами.

Якщо три команди (Тоттенхем, Спортінг та Айнтрахт) набирають рівну кількість очок, то у плей-офф ЛЧ пройдуть португальці, а у Лігу Європи – лондонці. "Орли" ж залишаться останніми.

ГРУПА Е

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Челсі 3 1 1 8:3 10 2 Мілан 2 1 2 8:7 7 3 Зальцбург 1 3 1 5:5 6 4 Динамо Загреб 1 1 3 3:9 4

Матчі 6 туру:

Челсі – Динамо Загреб

Мілан – Зальцбург

Розклад по групі:

Челсі вже гарантував собі вихід в плей-офф та навіть перше місце.

вже гарантував собі вихід в плей-офф та навіть перше місце. Мілан вийде в 1/8 фіналу, якщо не програє Зальцбургу. В разі поразки "россонері" гарантовано вийдуть у плей-офф Ліги Європи.

вийде в 1/8 фіналу, якщо не програє Зальцбургу. В разі поразки "россонері" гарантовано вийдуть у плей-офф Ліги Європи. Зальцбург для продовження боротьби в ЛЧ влаштує лише перемога на "Сан-Сіро". Нічия ж гарантує "бикам" місце у ЛЄ.

для продовження боротьби в ЛЧ влаштує лише перемога на "Сан-Сіро". Нічия ж гарантує "бикам" місце у ЛЄ. Динамо втратило шанси на плей-офф головного єврокубку, але зберігає невеликі шанси на Лігу Європи. Для цього хорватам треба перемагати на "Стемфорд Брідж" та очікувати на перемогу Мілана у паралельній грі.

ГРУПА F

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Реал 3 1 1 10:5 10 2 Лейпциг 3 0 2 9:9 9 3 Шахтар 1 3 1 8:6 6 4 Селтік 0 2 2 3:10 2

Матчі 6 туру:

Шахтар – Лейпциг

Реал – Селтік

Розклад по групі:

Реал вже вийшов у плей-офф. Мадридці гарантують собі перше місце, якщо переграють вдома Селтік.

вже вийшов у плей-офф. Мадридці гарантують собі перше місце, якщо переграють вдома Селтік. Нічия та поразка від шотландців також залишать "бланкос" першими, якщо Лейпциг не обіграє Шахтар.

Лейпциг пройде в 1/8 фіналу ЛЧ, якщо не програє донеччанам у Варшаві.

пройде в 1/8 фіналу ЛЧ, якщо не програє донеччанам у Варшаві. Щоб виграти групу, "бикам" треба перемагати українців та очікувати на осічку від Реала.

Шахтар вийде з групи, якщо виграє у Лейпцига. Втрата очок автоматично відправить підопічних Йовічевіча в Лігу Європи.

вийде з групи, якщо виграє у Лейпцига. Втрата очок автоматично відправить підопічних Йовічевіча в Лігу Європи. Селтік втратив шанси на продовження свого євросезону.

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ГРУПА G

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Манчестер Сіті 3 2 0 11:1 11 2 Боруссія Дортмунд 2 2 1 9:4 8 3 Севілья 1 2 2 5:9 5 4 Копенгаген 0 2 3 0:11 2

Матчі 6 туру:

Манчестер Сіті – Севілья

Копенгаген – Боруссія Дортмунд

Розклад по групі:

Як і у квартеті С, всі місця визначились достроково. МанСіті виграв групу, другою у плей-офф пройшла Боруссія .

виграв групу, другою у плей-офф пройшла . У свою чергу Севілья спробує знову підкорити Лігу Європи, а головна задача для останнього Копенгагена – просто забити гол.

ГРУПА Н

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 ПСЖ 3 2 0 14:6 11 2 Бенфіка 3 2 0 11:6 11 3 Ювентус 1 0 4 8:11 3 4 Маккабі Хайфа 1 0 4 6:15 3

Матчі 6 туру:

Ювентус – ПСЖ

Маккабі Хайфа – Бенфіка

Розклад по групі: