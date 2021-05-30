Челси – победитель Лиги чемпионов

В воскресенье, 29 мая, определился победитель Лиги чемпионов. В противостоянии двух английских команд Манчестер Сити и Челси сильнее оказались игроки лондонского клуба. Для Челси это вторая победа в Лиге чемпионов.

Все в матче решил гол в конце первого тайма. Гаверц получил пас со своей половины поля, убежал от Зинченко, пробросил мяч мимо Эдерсона. И оказавшись перед пустыми воротами, отправил туда мяч.

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Для Челси это вторая победа в Лиге чемпионов. Предыдущая была в 2012 году.

Это был восьмой раз в истории, когда в финале Лиги чемпионов сыграли команды из одной страны. И третий случай, когда две английские команды. Первый раз это был матч с участием Челси. И команды из Манчестера, но не Сити, а Юнайтед. Тогда Челси уступил в серии пенальти.