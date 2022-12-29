Однако за пределами футбольного поля тоже была своя звезда – главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола. При счете 1:3 в пользу "горожан" зажигательному испанскому вождю не понравилась игра его команды в одном из моментов в конце матча.

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Едва не нанес травму сопернику

Свою злобу Гвардиола вылил на бутылку с водой, лежавшей на земле в технической зоне Сити. Однако из-за недовольства наставника пострадала не только бутылка, но и один из представителей Лидса, сидевший на своей скамье запасных.

Гвардиола на эмоциях копнул бутылку, которая улетела прямо в скамью запасных соперника. Пеп мгновенно подбежал к пострадавшему, чтобы попросить прощения.

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Напомним, что поединок окончился победой МанСити над Лидсом 1:3. В составе "горожан" отличились Родри и дубль в активе Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий установил новый рекорд АПЛ. Забивной футболист забил 20 голов за всего 14 матчей английского первенства.