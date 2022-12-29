На 51-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество МанСити 0:2. 22-летний норвежский нападающий на этом не остановился и во второй раз огорчил голкипера Лидса. Для этого форварду "горожанам" понадобилось 13 минут.

Подробнее об игре МанСити уверенно обыграл Лидс и продолжает охоту за Арсеналом: видеообзор матча

Новый рекордсмен АПЛ

Холанд забил свой 19-й и 20-й мяч в этом сезоне АПЛ-2022/2023.

Благодаря этому Эрлинг установил новый рекорд в АПЛ. Нападающий наколотил 20 голов за 14 сыгранных поединков. Такого результативного показателя не достигал еще никто в АПЛ. Ближайший конкурент Кевин Филлипс тоже забивал 20 мячей, но для этого ему понадобился 21 матч.

Энди Коулу, замыкающему тройку столь интересного рейтинга, понадобилось 23 встречи, чтобы отметиться 20 голами.

Также твиттер Squawka включил в этот рейтинг Рууда Ван Нистелроя, Тони Йебоа и Диего Косту – 20 голов в 26 сыгранных поединках.

Отметим, что 20 голов Холанд забил в футболке МанСити исключительно в розыгрыше АПЛ. Всего в сезоне-2022/2023 отличился 26 мячами в 20 матчах. Также в его активе 3 ассиста.

Напомним, что Холанд перешел в МанСити в лине 2022 года, подписав контракт до конца июня 2027 года.

В следующем матче Эрлинг может еще улучшить свою статистику. Команда Пепа Гвардиолы 31 декабря встретится с Эвертоном, за который выступает Виталий Миколенко.

К слову. Победа над Лидсом 1:3 вернула Манчестер Сити вторую позицию в АПЛ. "Городяне" с 35 очками уступают только лидеру чемпионата Арсенала, у которого 40 пунктов.