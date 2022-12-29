Лидс – Манчестер Сити 1:3

Голы: Стрейк, 73 – Родри, 45+1, Голланд, 51, 64

Уже на первой минуте Голанд создал первую угрозу у ворот Лидса. Аке сделал заброс на ход Эрлинга, нападающий МанСити попытался опрокинуть голкипера, но Мелье вовремя вышел из ворот и не дал мячу залететь в сетку ворот. 24 канал.

Смотрите также Арсенал вместе с Зинченко благодаря камбеку обыграл бывший клуб Ярмоленко: видеообзор

На экваторе первого тайма снова Голанд был в эпицентре событий. Эрлинг отозвался на передачу Де Брюйне. Однако снова уверенно сыграл в собственной штрафной голкипер Лидса.

Наиболее реальный случай забить потерял Грилиш. Джек в упор расстреливал ворота Мелье – мяч пролетел над перекладиной.

На первой компенсированной к первому тайму минуте гости из синего Манчестера забили. Быстрая атака, которую разогнал Де Брюйне, принесла результат. С ударом Махреза справился голкипер Лидса, но на добивании был Родри, открывший счет в матче 0:1.

Больше голов было во втором тайме. В начале подопечные Гвардиолы удвоили свое преимущество на табло. Прессинг от Грилиша, Джек максимально приблизился к воротам соперника, но не стал бить, отдал на свободного Голанда, отправившего мяч уже в пустые ворота – 0:2.

Через 10 минут снова связка Грилиш – Голанд сработала. Оба обыграли в штрафной Лидса, Эрлинг закончил стеночку с Джеком ударом в одно касание – 0:3.

Лидс смог только на один мяч. Стрейк лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового – 1:3.

Манчестер Сити уверенно победил Лидс на глазах родных болельщиков соперника.

МанСити продолжает погоню за Арсеналом в борьбе за чемпионство в АПЛ. "Городяне" с 35 пунктами вернули себе вторую строчку, которой некоторое время владел Ньюкасл.

Лидс набрал всего 15 очков и идет 15-м.

Лидс – Манчестер Сити: видеообзор матча