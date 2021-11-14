Лидеру сборной Боснии и Герцеговины наложили гипс перед матчем с Украиной

Сборная Украины по футболу 16-го ноября сыграет последний официальный матч в 2021 году против команды Боснии и Герцеговины. Украине нужно обязательно побеждать, чтобы сохранить шансы выйти на чемпионат мира. Перед матчем соперник "сине-желтых" понес кадровые потери.

Тяжелая травма Колашинаца

Лидер сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац получил повреждение в матче против Финляндии, который состоялся 13-го ноября.

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Защитник лондонского Арсенала не смог доиграть поединок. Финский игрок Юкка Райтала грубо сбил Колашинаца, за что был удален.

Смотрите видео удаления Райтала



После матча на ногу футболиста боснийской сборной наложили гипс. Защитника ждет восстановление от травмы. О сроках возвращения пока неизвестно.



Колашинацу наложили гипс / Фото BHFUDBAL.BA

Очевидно, что 28-летний Колашинац не сыграет против сборной Украины.

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