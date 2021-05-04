Иванисеня, скорее всего, покинет команду по окончании сезона. Менеджер игрока Иван Поробия рассказал о различных вариантах.
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"Многие клубы из Турции интересуются. Звонят, есть интерес к игроку. Есть клуб из Испании, который проявил серьезный интерес, а также клуб из России, который не так интересен. После завершения сезона футболист решит", – сказал Поробия.
Результативность Иванисени
- Контракт 27-летнего опорника с Зарей завершается уже летом.
- В нынешнем сезоне Дмитрий Иванисеня провел 29 встреч во всех турнирах, успел отметиться 7-ю голами и 3-мя результативными передачами.