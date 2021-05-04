Іванісеня, швидше за все, покине команду після завершення сезону. Менеджер гравця Іван Поробія розповів про різні варіанти.
Дивіться також Паулу Фонсека офіційно покидає італійську Рому
"Багато клубів з Туреччини цікавляться. Дзвонять, є інтерес до гравця. Є клуб з Іспанії, який проявив серйозний інтерес, а також клуб з Росії, який не такий цікавий. Після завершення сезону футболіст вирішить", – сказав Поробія.
Результативність Іванісені
- Контракт 27-річного опорника зі Зорею завершується вже влітку.
- У нинішньому сезоні Дмитро Іванісеня провів 29 зустрічей у всіх турнірах, встиг відзначитись 7-ма голами та 3-ма результативними передачами.