Ярмоленко и Сидорчук по собственной инициативе помогли ВСУ, – лидер ультраса Динамо
Источник:Трибуна
Украинские футболисты продолжают финансово поддерживать военных, ежедневно отдающих жизнь за свободу нашей страны. Лидер ультраса Динамо рассказал, как защитникам помогают игроки сборной Украины.
Декстер: Мы на эти средства накупили много полезного
Лидер ультраса киевского клуба Декстер выделил двух игроков сборной Украины, которые по собственной инициативе помогают украинской армии. В этом маленьком списке два имени – Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.
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У самых преданных фанатов Динамо есть контакты футболистов, с которыми они время от времени общаются, чтобы помочь ребятам на фронте. Однако Ярмоленко и Сидорчук первыми сконтактировались с болельщиками, которые служат, чтобы помочь защитникам в войне против России.
Ярмоленко, недавно покинувший английский Вест Хэм, передал бойцам бронежилеты. Сидорчук же отдал часть своих средств, за которые волонтеры купили нужное военное оборудование.
Мне Ярмоленко позвонил по телефону: "Хочу вам бронежилетов передать". Сидорчук написал: "У меня есть немного свободных денег. Давай, я на наших ребят что-нибудь закину". Мы на эти средства купили много полезного и отправили на фронт. Это два человека, решивших помочь по собственной инициативе. И по этим поступкам можно составить свое мнение о людях,
– рассказал лидер ультраса Декстер.
Многие футбольные фанаты сейчас воюют на передовой. И это не только фанаты Динамо, но и Карпат, Металлиста, Шахтера, Зари и других украинских клубов.
- Отметим, что Ярмоленко активно помогал Чернигову, сильно пострадавшему от "русского мира". С 2007 по 2017 годы выступал в структуре Динамо, впоследствии перешел в дортмундскую Боруссию. До сих пор остается любимцем киевской публики.
- Сидорчук впервые перешел в Динамо в 2013 году. В прошлом сезоне Сергей отыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал столько же ассистов.