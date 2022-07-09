Ценный лот от бывшей звезды сборной Украины

Лот от бывшего капитана сборной Украины появился 8 июля на странице баскетбольного клуба Ровно в фейсбуке. Это не просто футболка Сергея Лищука из какого-то матча, а майка, в которой он провел свой прощальный поединок за главную команду страны.

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Аукцион продлится до 12 июля включительно. Цена лота стартует с 2 тысяч гривен. Каждый следующий шаг оценивается в 200 гривен. Свои ставки можно оставлять на странице БК Ровно под постом об аукционе.

Все вырученные от розыгрыша деньги пойдут на нужды украинской армии.

Что известно о Сергее Лищуке