Лидер украинской команды по велоспорту пропустит чемпионат мира

20 октября 2021 , 15:48
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Источник:

"Суспільне Спорт"

Во Франции стартует чемпионат мира по велотреку, где Украину представят 15 спортсменов. Соревнования продлятся с 20 по 24 октября.

Старикова пропустит турнир

Во французском городе Рубе разыграют 22 комплекта наград: по 11 в женских и мужских дисциплинах.

Интересно Украинская велогонщица Елена Старикова поборется за победу в UCI Track Champions League

Серебряный призер Олимпиады-2020 Елена Старикова пропустит турнир. Среди участниц Игр в Токио от Украины выступит лишь Любовь Басова, которая является серебряным призером чемпионата мира-2008 и двукратной чемпионкой Европы.

Также выступят и лидеры мужской сборной: Роман Гладыш и Анна Соловей.

В целом Украину представят 15 спортсменов.

Состав сборной Украины на чемпионат мира

Женщины: Любовь Басова, Алла Билецкая, Ксения Федотова, Татьяна Климченко, Александра Логвинюк, Анна Соловей, Виктория Ярошенко.

Мужчины: Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Владимир Джус, Роман Гладыш, Виталий Грынив, Кирилл Царенко, Максим Васильев.

  • На прошлом чемпионате мира в 2020 году украинской сборной не удалось завоевать медаль. Последнюю награду мирового первенства для Украины получила Старикова в 2019 году. Тогда Елена завоевала серебряную награду.
  • Также в последний день соревнований в швейцарском Гренхене принесла Украине серебряную медаль чемпионата Европы.
  • За всю историю участия Украины в чемпионате мира по велотреку спортсмены завоевали 14 наград: 4 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые.
Автор: Дарина Жданович