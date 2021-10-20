Старікова пропустить турнір

У французькому Рубе розіграють 22 комплекти нагород: по 11 у жіночих і чоловічих дисциплінах.

Цікаво Українська велогонщиця Олена Старікова позмагається за перемогу в UCI Track Champions League

Срібна призерка Олімпіади-2020 Олена Старікова пропустить турнір. Серед учасниць Ігор у Токіо від України виступить лише Любов Басова, яка є срібною призеркою чемпіонату світу-2008 і дворазовою чемпіонкою Європи.

Також виступлять і лідери чоловічої збірної: Роман Гладиш та Ганна Соловей.

Загалом Україну представлять 15 спортсменів.

Склад збірної України на чемпіонат світу

Жінки: Любов Басова, Алла Білецька, Ксенія Федотова, Тетяна Клімченко, Олександра Логвінюк, Ганна Соловей, Вікторія Ярошенко.

Чоловіки: Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Михайло-Ярослав Дудко, Володимир Джус, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Кирило Царенко, Максим Васильєв.