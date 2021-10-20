Старикова пропустит турнир
Во французском городе Рубе разыграют 22 комплекта наград: по 11 в женских и мужских дисциплинах.
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Серебряный призер Олимпиады-2020 Елена Старикова пропустит турнир. Среди участниц Игр в Токио от Украины выступит лишь Любовь Басова, которая является серебряным призером чемпионата мира-2008 и двукратной чемпионкой Европы.
Также выступят и лидеры мужской сборной: Роман Гладыш и Анна Соловей.
В целом Украину представят 15 спортсменов.
Состав сборной Украины на чемпионат мира
Женщины: Любовь Басова, Алла Билецкая, Ксения Федотова, Татьяна Климченко, Александра Логвинюк, Анна Соловей, Виктория Ярошенко.
Мужчины: Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Владимир Джус, Роман Гладыш, Виталий Грынив, Кирилл Царенко, Максим Васильев.
- На прошлом чемпионате мира в 2020 году украинской сборной не удалось завоевать медаль. Последнюю награду мирового первенства для Украины получила Старикова в 2019 году. Тогда Елена завоевала серебряную награду.
- Также в последний день соревнований в швейцарском Гренхене принесла Украине серебряную медаль чемпионата Европы.
- За всю историю участия Украины в чемпионате мира по велотреку спортсмены завоевали 14 наград: 4 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые.