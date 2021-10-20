Старикова пропустит турнир

Во французском городе Рубе разыграют 22 комплекта наград: по 11 в женских и мужских дисциплинах.

Интересно Украинская велогонщица Елена Старикова поборется за победу в UCI Track Champions League

Серебряный призер Олимпиады-2020 Елена Старикова пропустит турнир. Среди участниц Игр в Токио от Украины выступит лишь Любовь Басова, которая является серебряным призером чемпионата мира-2008 и двукратной чемпионкой Европы.

Также выступят и лидеры мужской сборной: Роман Гладыш и Анна Соловей.

В целом Украину представят 15 спортсменов.

Состав сборной Украины на чемпионат мира

Женщины: Любовь Басова, Алла Билецкая, Ксения Федотова, Татьяна Климченко, Александра Логвинюк, Анна Соловей, Виктория Ярошенко.

Мужчины: Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Владимир Джус, Роман Гладыш, Виталий Грынив, Кирилл Царенко, Максим Васильев.