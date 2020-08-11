Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую команду чемпионата Англии. В сборную вошли самые дорогие игроки АПЛ, больше всего представителей "Ливерпуля".

Такую фотографию с ценами футболистов выложил в своем Transfermarkt Instagram.

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Самые дорогие игроки АПЛ

В сборной больше всего представителей досрочного чемпиона Англии "Ливерпуля" – 5. Немного уступает команда Зинченко "МанСити". Де Брюйне, Ляпорт и Стерлинг входят в топ-11.

Добавим, что последний оказался самым дорогим игроком среди всех футболистов АПЛ. Его трансферная стоимость составляет – 128 миллионов евро.

Также в рейтинг вошли по одному представителю "Челси", "Тоттенхэма" и "МЮ".

Общая ориентировочная стоимость команды составила 954 миллиона евро.