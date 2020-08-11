Лідер – Стерлінг: символічна збірна найдорожчих гравців АПЛ за версією Transfermarkt
Авторитетний портал Transfermarkt склав символічну команду чемпіонату Англії. У збірну ввійшли найдорожчі гравці АПЛ, найбільше представників "Ліверпуля".
Таку світлину з цінами футболістів виклав Transfermarkt у своєму Instagram.
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Найдорожчі гравці АПЛ
У збірній найбільше представників дострокового чемпіона Англії "Ліверпуля" – 5. Трохи поступається команда Зінченка "МанСіті". Де Брюйне, Ляпорт та Стерлінг входять до топ-11.
Додамо, що останній виявився найдорожчим гравцем серед усіх футболістів АПЛ. Його трансферна вартість складає – 128 мільйонів євро.
Також у рейтинг ввійшло по одному представнику "Челсі", "Тоттенхему" та МЮ.
Загальна орієнтовна вартість команди склала 954 мільйони євро.