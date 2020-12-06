Полузащитник Шахтера Тете стал настоящим открытием в донецком клубе. Футболист попал в список будущих звезд сборной Бразилии.

По версии Transfermarkt, в список попали топ-10 самых дорогих футболистов Бразилии до 21-го года включительно.

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Игрок "горняков" Тете расположился на 9 месте. Его стоимость составила 17 миллионов евро. В этом сезоне бразилец сыграл в футболке Шахтера в 12 поединках, в которых однажды отличился в воротах соперника и еще дважды отдавал голевые передачи на партнеров по команде.

Кто еще попал в этот список (в миллионах евро)

Винисиус Жуниор (Реал) – 50

Родриго (Реал) – 45

Матеус Кунья (Герта) – 32

Эмерсон (Спортинг) – 25

Габриэль Верон (Палмейрас) – 25

Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 25

Рейньер (Боруссия М) - 22,5

Энтони (Аякс) – 18

Тете (Шахтер) – 17

Паулинью (Байер) – 13,5

Тете выступает за Шахтер с 2019 года. Дончане отдали за его трансфер 12 миллионов евро. С того же года выступает за сборную Бразилии U-20.