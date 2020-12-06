Лідер Шахтаря Тете – у рейтингу майбутніх зірок збірної Бразилії
Півзахисник Шахтаря Тете став справжнім відкриття у донецькому клубі. Футболіст потрапив до списку майбутніх зірок збірної Бразилії.
За версією Transfermarkt, у список потрапили топ-10 найбільш дорогих футболістів Бразилії віком до 21-го року включно.
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Гравець "гірників" Тете розташувався на 9 місці. Його вартість склала 17 мільйонів євро. У цьому сезоні бразилець зіграв у футболці Шахтаря у 12 поєдинках, у яких одного разу відзначався у воротах суперника та ще двічі віддавав гольові передачі на партнерів по команді.
Хто ще потрапив у цей список (у мільйонах євро)
- Вінісіус Жуніор (Реал) – 50
- Родріго (Реал) – 45
- Матеус Кунья (Герта) – 32
- Емерсон (Спортинг) – 25
- Габріель Верон (Палмейрас) – 25
- Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 25
- Рейньєр (Боруссія М) – 22,5
- Ентоні (Аякс) – 18
- Тете (Шахтар) – 17
- Паулінью (Баєр) – 13,5
Тете виступає за Шахтар з 2019 року. Донеччани віддали за його трансфер 12 мільйонів євро. З того ж року виступає за збірну Бразилії U-20.
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