Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон решил изменить прическу. Фото после смены имиджа он выложил в соцсетях.

В предыдущих матчах за "Шахтер" у Тайсона были довольно густые волосы. В новом образе он предстал с большим количеством заплетенных косичек на голове.

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В подписи к фото новой прически Тайсон указал имя легендарного баскетболиста Алена Айверсона, у которого была такая же прическа.

С новой прической болельщики смогут увидеть Тайсона уже во вторник, 25 августа. Донецкий "Шахтер" сыграет в матче за Суперкубок Украины против "Динамо". Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00.