Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон вирішив змінити зачіску. Фото після зміни іміджу він виклав в соцмережах.

В попередніх матчах за "Шахтар" у Тайсона було доволі густе волосся. В новому образі ж він постав з чималою кількістю заплетених косичок на голові.

Оце так: "Барселона" повісила цінник на Мессі – всі футболісти клубів УПЛ коштують у 2,5 раза дешевше

У підписі до фото нової зачіски Тайсон вказав ім'я легендарного баскетболіста Алена Айверсона, в якого була така сама зачіска.

З новою зачіскою вболівальники зможуть побачити Тайсона вже у вівторок, 25 серпня. Донецький "Шахтар" зіграє у матчі за Суперкубок України проти "Динамо". Матч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 21:00.