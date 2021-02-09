Лидер Шахтера Тайсон отклонил предложения из России, ОАЭ и Китая: куда перейдет бразилец
Один из лидеров Шахтера Тайсон, контракт которого с "горняками" истекает в конце июня, пользуется спросом на трансферном рынке.
Источник:Globoesporte
На 33-летнего бразильца с предложениями о переходе выходили клубы из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая, но Тайсон категорически отверг все эти возможности.
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Ожидается, что 8 февраля агенты 33-летнего бразильца встретились с руководством Интернасьоналя.
Тайсон хочет подписать соглашение с бразильским клубом на три года. Он понимает, что Интернасьонал не сможет ему предложить зарплату уровня действующего контракта с Шахтером, но хочет выслушать предложение.
Что известно о ситуации Тайсона в Шахтере
Бразилец перешел в Шахтер летом 2013 года из харьковского Металлиста. По данным Transfermarkt, Шахтер заплатил Металлисту более 16 миллионов долларов.
За "горняков" Тайсон отыграл 290 матчей (55 голов и 78 ассистов).
Его действующий контракт истекает 30 июня 2021 года. Таким образом бразилец уже сейчас может договариваться о переходе в другой клуб как свободный агент. Следовательно, Шахтер бесплатно отпустит игрока.
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