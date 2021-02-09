Один з лідерів Шахтаря Тайсон, контракт якого з "гірниками" закінчується в кінці червня, користується попитом на трансферному ринку.

На 33-річного бразильця з пропозиціями про перехід виходили клуби з Росії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю, але Тайсон категорично відкинув всі ці можливості.

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Очікується, що 8 лютого агенти 33-річного бразильця зустрілися з керівництвом Інтернасьоналя.

Тайсон хоче підписати угоду з бразильським клубом на три роки. Він розуміє, що Інтернасьонал не зможе йому запропонувати зарплату рівня діючого контракту з Шахтарем, але хоче вислухати пропозицію.

Що відомо про ситуацію Тайсона у Шахтарі

Бразилець перейшов у Шахтар влітку 2013 року з харківського Металіста. За даними Transfermarkt, Шахтар заплатив Металісту понад 16 мільйонів доларів.

За "гірників" Тайсон відіграв 290 матчів (55 голів та 78 асистів).

Його чинний контракт закінчується 30 червня 2021 року. Таким чином бразилець уже зараз може домовлятися про перехід в інший клуб як вільний агент. Відтак, Шахтар безкоштовно відпустить гравця.