КДК УАФ вынес решение по дисквалификации защитника Шахтера Додо по итогам матча 6 тура УПЛ против Миная (1:1).

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Комитет дал 2 матча дисквалификации бразильскому футболисту. Додо пропустит 7 – 8 туры, в которых Шахтер сыграет с Днепром-1 и Мариуполем соответственно.

За что наказали Додо

Шахтер встречался с Минаем 29 августа в Ужгороде. Поединок завершился ничьей и сразу три футболиста покинули поле раньше времени.

Долгое время Шахтер играл в меньшинстве из-за удаления Марлона в начале игры. В конце матча на удаление наработал игрок Миная Эльдар Кулиев.

Он спровоцировал Додо, потянув бразильца за футболку. Игрок Шахтера решил выяснить отношения с соперником с помощью кулаков и толкнул Кулиева.

Арбитр матч Екатерина Монузль показала Додо прямую красную карточку.

Смотрите видео удаления Додо