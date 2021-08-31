В матче главный арбитр встречи Екатерина Монзуль показала игрокам обеих команд три красные карточки, в том числе две – футболистам Шахтера. Удаление заработали Марлон и Додо. Срна считает, что Марлона несправедливо удалили на 16-й минуте.

Коротко о матче Минай неожиданно сыграл вничью с Шахтером, который почти весь матч провел в меньшинстве: видео

"К сожалению, нам не удалось порадовать болельщиков в День шахтера и День города Донецка – всегда в эти дни матчи даются нам непросто. Мы играли после сложного поединка с Монако и потеряли важные очки, но если эти два очка – цена, которую мы должны были заплатить за попадание в Лигу чемпионов, то я согласен, мы должны это принять.

Что касается игры, то на ее ход сильно повлияло удаление Марлона в самом начале. Считаю, что ни в первом, ни во втором случае желтых карточек не было. На мой взгляд, арбитр допустил ошибку. И эта ошибка повлияла на судейство в дальнейшем", – сказал он.

Срна также заявил, что лучшую игру Шахтер покажет в будущем, когда перед "горняками" появится напряженный график в УПЛ и Лиге чемпионов:

Болельщики ждут от нас побед и красивый футбол, ждут настоящий Шахтер, который они любят. И мы должны вместе много работать, чтобы болельщики увидели настоящий Шахтер. После сборных, с 11 сентября по 2 октября мы проведем 7 игр за 21 день. Думаю, в этих матчах мы увидим настоящий Шахтер.

Минай – Шахтер видеообзор матча