КДК УАФ виніс рішення по дискваліфікації захисника Шахтаря Додо за підсумками матчу 6 туру УПЛ проти Минаю (1:1).

До теми Срна жорстко наїхав на Монзуль після матчу Шахтаря з Минаєм: що трапилося

Комітет дав 2 матчі дискваліфікації бразильському футболістові. Додо пропустить 7 – 8 тури, в якому Шахтар зіграє з Дніпром-1 та Маріуполем відповідно.

За що покарали Додо

Шахтар зустрічався з Минаєм 29 серпня в Ужгороді. Поєдинок завершився нічиєю і відразу три футболісти покинули поле завчасно.

Тривалий час Шахтар грав у меншості через вилучення Марлона на початку гри. Наприкінці матчу на вилучення напрацював гравець Минаю Ельдар Кулієв.

Він спровокував Додо, потягнувши бразильця за футболу. Гравець Шахтаря вирішив з'ясувати відносини із суперником за допомогою кулаків і штовхнув Кулієва.

Арбітриня матч Катерина Монузль показала Додо пряму червону картку.

Дивіться відео вилучення Додо