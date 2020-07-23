Женская сборная Украины по баскетболу проведет тренировочный сбор в Пуще-Водице под Киевом.

Главный тренер команды Срджан Радулович вызвал на сбор 14 баскетболисток. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

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Список вызванных баскетболисток: Вероника Любинец, Власть Волошина, Вита Горобец, Ульяна Дацко, Татьяна Гаврильчик, Дарья Дубровина, Ольга Яцковец, Ольга Сивакова, Юлия Мусиенко, Елизавета Митина, Елена Бойко, Кристина Филевич, Виктория Бабич и Елена Попова.

В списке отсутствуют Людмила Науменко и Алина Ягупова. Последняя в прошлом сезоне стала лучшим игроком Евролиги.

Тренировочный сбор продлится с 23 июля по 2 августа.

Ягупова стала лучшей в Европе

Украинская баскетболистка, выступающая на позиции форварда, стала MVP сезона 2019/20 женской Евролиги 2019/20.

В битве за звание самого ценного игрока сезона капитан сборной Украины по баскетболу опередила Эмму Меессеман и Алиссу Томас.

В прошлом сезоне Ягупова выступала в Турции за "Фенербахче". В 18 матчах чемпионата Турции баскетболистка набирала в среднем 18,9 очка за игру.