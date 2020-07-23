Жіноча збірна України з баскетболу проведе тренувальний збір в Пущі-Водиці під Києвом.

Головний тренер команди Срджан Радулович викликав на збір 14 баскетболісток. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

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Список викликаних баскетболісток: Вероніка Любінець, Влада Волошина, Віта Горобець, Уляна Дацько, Тетяна Гаврильчик, Дар'я Дубровіна, Ольга Яцковець, Ольга Сивакова, Юлія Мусієнко, Єлизавета Мітіна, Олена Бойко, Христина Філевич, Вікторія Бабич та Олена Попова.

У списку відсутні Людмила Науменко та Аліна Ягупова. Остання в минулому сезоні стала найкращим гравцем Євроліги.

Тренувальний збір триватиме з 23 липня по 2 серпня.

Ягупова стала найкращою у Європі

Українська баскетболістка, яка виступає на позиції форварда, стала MVP сезону 2019/20 жіночої Євроліги 2019/20.

У битві за звання найціннішої гравчині сезону капітанка збірної України з баскетболу випередила Емму Меессеман та Аліссу Томас.

У минулому сезоні Ягупова виступала в Туреччині за "Фенербахче". У 18 матчах чемпіонату Туреччини баскетболістка набирала у середньому 18,9 очка за гру.