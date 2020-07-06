Украинская баскетболистка Алина Ягупова сменила клубную прописку. Игрок турецкого "Фенербахче" должна была продолжить карьеру в России, но решила остаться в Турции.

В начале июня basket.com.ua сообщал, что в межсезонье 28-летняя Ягупова перейдет в новосибирское "Динамо".

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Также в "Динамо" должна была перейти партнерша Ягуповой по национальной сборной Украины – Людмила Науменко. Ранее она выступала за турецкий клуб "Чукурова".

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6-го июля официально стало известно, что Ягупова и Науменко возвращаются в "Чукурову".

Форвардки сборной Украины заключили контракт на следующий сезон. Для 27-летней Науменко это будет третий сезон в турецком клубе.

28-летняя Ягупова выступала за "Чукурову" в сезонах 2017/18 и 2018/2019.

Ягупова стала лучшей в Европе

Украинская баскетболистка, выступающая на позиции форварда, стала MVP сезона 2019/20 женской Евролиги 2019/20.

Что такое MVP?Most Valuable Player – почетное звание, предоставляемое в ряде командных видов спорта игроку, который принес наибольшую пользу своей команде в течение турнира.

В битве за звание самого ценного игрока сезона капитан сборной Украины по баскетболу опередила Эмму Меессеман и Алиссу Томас.

В прошлом сезоне Ягупова выступала в Турции за "Фенербахче". В 18 матчах чемпионата Турции баскетболистка набирал в среднем 18,9 очка за игру.

Новый клуб украинок в последние годы не выигрывал никаких трофеев на уровне России или Европы.