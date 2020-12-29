Капитан национальной сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова продолжит карьеру в турецком Фенербахче.

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Лидер нашей национальной команды подписала с клубом арендное соглашение до конца сезона. При этом по его завершении Алина вернется в Чукурова.

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Фенербахче сейчас занимает первое место в чемпионате Турции, не понеся ни одного поражения в сезоне.

Что известно о Ягуповой

В составе Фенербахче украинка уже выступала в прошлом сезоне, получив в качестве игрока этого клуба титул MVP Евролиги-2020.

В Чукурова Ягупова в нынешнем первенстве в среднем за 35 минут на площадке набирала 27 очков, делала 8.2 передачи и 6 подборов. Контракт с этим турецким клубом у Алины рассчитан на три года.