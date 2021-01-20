Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова вперше у футболці Фенербахче в Євролізі. Українка провела хороший поєдинок та долучилась до перемоги команди.

У рамках 4 туру групового етапу баскетбольної Євроліги Фенербахче Аліни Ягупової зіграв виїзний матч проти чеського УСКа. Клуб українки здобув впевнену перемогу у зустрічі – 70:99, пише 24 канал.

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Вдале повернення українки

Українська баскетболістка провела на майданчику 27 хвилин та 29 секунд. За цей час Ягупова набрала 23 очки, 9 підбирань, 3 перехоплення та один блок-шот гравця. Також Аліна тричі втрачала м'яч та заробила два персональні фоли.

Команди показували на паркеті доволі рівний баскетбол, взявши по дві чверті. Дві стартові були за турецьким клубом – 15:28 та 12:31 відповідно. А от у двох наступних сильнішими були чешки – 20:18 та 23:22. Інша українка Анастасія Ковтун у складі чеської команди участі в матчі не брала.

Однак завдяки вдалому старту Фенербахче здобув перемогу, яка стала для нього третьою при одній поразці. У празького клубу на одну звитягу менше – 3 сходинка. Лідером групи B залишається французький Ліон. Аутсайдер – польська Арка.

Торік Ягупова вже виступала за Фенербахче, де стала MVP Євроліги-2020. Потім перейшла у Чукурова. У цьому сезоні у середньому за 35 хвилин на майданчику набирала 27 очок, робила 8.2 передачі та 6 підбирань. Контракт з цим турецьким клубом у Аліни розрахований на три роки.

За Фенербахче виступатиме до кінця року на правах оренди.

УСК – Фенербахче відеоогляд