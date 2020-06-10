Лучший украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, что некоторые лекарства против астмы помогают улучшить результаты. У многих спортсменов есть проблемы с этой болезнью.

Об этом рассказал Дмитрий Пидручный в прямом эфире Instagram-канала PlayPro.

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О лекарствах против астмы

Спортсмен признался, что ходят слухи, будто лекарства против астмы обладают также свойствами, которые способствуют улучшению результатов.

Насколько я знаю, есть много астматиков в биатлоне из ведущих стран. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы,

– отметил биатлонист.

Пидручный добавил, что не знает, насколько это помогает. У него нет проблем с астмой, поэтому не принимает такой препарат.

Достижения Дмитрия Пидручного: главное