Найкращий український біатлоніст Дмитро Підручний розповів, що деякі ліки проти астми допомагають покращити результати. У багатьох спортсменів є проблеми із цією хворобою.

Про це розповів Дмитро Підручний у прямому ефірі Instagram-каналу PlayPro.

Читайте також Думав, що відключусь: біатлоніст Підручний виконав "мертву петлю" на літаку – відео

Про ліки проти астми

Спортсмен зізнався, що ходять чутки, ніби ліки проти астми володіють також властивостями, які сприяють покращенню результатів.

Наскільки я знаю, є багато астматиків в біатлоні з провідних країн. Неодноразово бачив, як перед стартом вони користувалися балончиками проти астми,

– зазначив біатлоніст.

Підручний додав, що немає гадки, наскільки це допомагає. У нього немає проблем із астмою, тому не приймає такий препарат.

Досягнення Дмитра Підручного: головне