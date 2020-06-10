Лідер збірної України: У біатлоні існує "легальний допінг"
Найкращий український біатлоніст Дмитро Підручний розповів, що деякі ліки проти астми допомагають покращити результати. У багатьох спортсменів є проблеми із цією хворобою.
Про це розповів Дмитро Підручний у прямому ефірі Instagram-каналу PlayPro.
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Про ліки проти астми
Спортсмен зізнався, що ходять чутки, ніби ліки проти астми володіють також властивостями, які сприяють покращенню результатів.
Наскільки я знаю, є багато астматиків в біатлоні з провідних країн. Неодноразово бачив, як перед стартом вони користувалися балончиками проти астми,
– зазначив біатлоніст.
Підручний додав, що немає гадки, наскільки це допомагає. У нього немає проблем із астмою, тому не приймає такий препарат.
Досягнення Дмитра Підручного: головне
- Чемпіон світу, чемпіон та призер зимової Універсіади.
- Призер чемпіонатів Європи з біатлону, учасник та призер етапів кубка світу з біатлону.
- Учасник збірної України з біатлону на зимових Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році та у Пхьончхані в 2018 році.
- Капітан чоловічої збірної України з біатлону.
- У березні 2019 року став першим українцем, який став чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування.