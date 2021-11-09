Лидер сборной Боснии может пропустить решающий матч против Украины: причина
9 ноября 2021 , 09:50Читати новину українською
Лидер сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, с которой украинская национальная команда ведет борьбу за выход в следующий круг отбора чемпионата мира, пока не принимает участие в тренировочном сборе.
Как сообщает официальный сайт местной федерации футбола, нападающий травмировался в последнем матче за клуб против Милана (1:1).
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Джеко отыграл в миланском дерби 76 минут поединка и был заменен на Хоакина Корреа. В настоящее время опытный форвард находится в лагере сборной Боснии, где он прошел медобследование.Таким образом, участие Джеко в двух ближайших матчах, включая Украину, остается под вопросом.
35-летний нападающий провел в этом сезоне за Интер во всех турнирах 16 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных передачи.
Ключевой матч Украины и Боснии
- Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября в Зенице.
- После семи сыгранных матчей сборная Украины занимает второе место в группе D (9 очков), как сохраняя теоретические шансы на первое место в своем квинтете, так и имея возможность пролететь мимо плей-офф. Сборная Боснии разместилась на четвёртом месте.