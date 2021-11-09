Як повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу, нападник травмувався в останньому матчі за клуб проти Мілана (1:1).
До слова Фанати не зможуть підтримати збірну України у вирішальному матчі проти Боснії та Герцеговини
Джеко відіграв у міланському дербі 76 хвилин поєдинку та був замінений на Хоакіна Корреа. Наразі досвідчений форвард перебуває у таборі збірної Боснії, де він пройшов медобстеження.
35-річний нападник провів цього сезону за Інтер у всіх турнірах 16 матчів, забив вісім голів і віддав три результативні передачі.
Ключовий матч України та Боснії
- Поєдинок відбору ЧС-2022 між збірними Боснії та Герцеговини та України відбудеться 16 листопада у Зениці.
- Після семи зіграних матчів збірна України посідає друге місце у групі D (9 очок), як зберігаючи теоретичні шанси на перше місце у своєму квінтеті, так і маючи можливість пролетіти повз плей-офф. Збірна Боснії розмістилася на четвертому місці.