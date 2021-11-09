Як повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу, нападник травмувався в останньому матчі за клуб проти Мілана (1:1).

До слова Фанати не зможуть підтримати збірну України у вирішальному матчі проти Боснії та Герцеговини

Джеко відіграв у міланському дербі 76 хвилин поєдинку та був замінений на Хоакіна Корреа. Наразі досвідчений форвард перебуває у таборі збірної Боснії, де він пройшов медобстеження.

Таким чином, участь Джеко у двох найближчих матчах, зокрема з Україною, залишається під питанням.

35-річний нападник провів цього сезону за Інтер у всіх турнірах 16 матчів, забив вісім голів і віддав три результативні передачі.

Ключовий матч України та Боснії