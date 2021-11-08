Украина осталась без поддержки

На матче между сборными Боснии и Герцеговины и Украины не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками.

Стоящее Сборная Украины потеряла основного защитника перед ключевым матчем ЧМ-2022 с боснийцами

Соответствующее решение приняли местные власти из-за сложной эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19.

Босния и Герцеговина – Украина: главное

Команды встретятся 16 ноября на стадионе "Билино Поле" в Зенице. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Для обеих команд это будет последняя игра в отборе на ЧМ-2022. Украина все еще сохраняет шансы выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022 и даже попасть на Мундиаль напрямую.

Шансы Украины получить прямую путевку на ЧМ-2022 крайне мизерны. "Сине-желтым" нужно не только победить боснийцев с крупным счетом, но и надеяться на два поражения Франции и ничью в матче Босния и Герцеговина – Финляндия.

Чтобы занять второе место, Украина должна побеждать боснийцев или сыграть с ними вничью, если Финляндия в двух последних матчах не наберет больше, чем 2 очка. Также нужно, чтобы боснийцы не победили финнов.

Предыдущая игра между сборными Украины и Боснии и Герцеговины завершилась ничьей 1:1.