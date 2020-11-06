Зірковий півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба може змінити англійську прописку на іспанську. Лідер збірної Франції вже влітку може стати гравцем "Реала".

Вже наступного літа 2021 року Поль Погба може вдягнути футболку мадридського клубу. Як повідомляє Don Balon, "манкуніанці" відпустять лідера центральної ланки поля у "королівський" клуб за 54 мільйони фунтів.

Оце так: The Sun написало, що Погба покидає збірну Франції: футболіст спростував інформацію і подає у суд

Підсилення "Реала"

Француз незадоволений результатами МЮ та вже начебто повідомив партнерам по команді, що влітку перебереться у Мадрид.

Головний наставник "вершкових" Зінедін Зідан сподівається отримати Погба у свою команду. Трансфер футболіста зможе відбутись, якщо мадридський клуб збереже хороші відносини з агентом Міно Райолою.

Чинний контракт Погба з МЮ розрахований до літа 2021 року, але автоматично продовжиться до 2022 року.



Додамо, у цьому сезоні француз зіграв 6 матчів в АПЛ, але не відзначився результативними діями.

У червні 2019 р. іспанське видання "Marca" повідомило про бажання 26-річного Погба перейти до мадридського "Реала". Він назвав виступи за "королівський клуб" мрією будь-якого футболіста. Зазначалося, що МЮ виступив проти трансферу та включив француза до заявки на матчі передсезонного турне.

Протягом літа 2019 року ЗМІ неодноразово заявляли про інтерес головного тренера "Реала" Зінедіна Зідана до кандидатури Погба. 18 липня стало відомо, що керівництво клубу попросило французького тренера почекати із запрошенням півзахисника.

Кар'єра Поль Погба у МЮ

У 2009 році француз вперше перейшов у англійський клуб. Його дебют в основній команді МЮ, причому з перших же хвилин, відбувся у вересні 2011 року в матчі Кубка Футбольної ліги проти "Лідс Юнайтед".

Погбі не вдалось закріпитись в основному складі, тому у 2012 році у клубі повідомили, що не будуть продовжувати контракт з французом.

Після вояжу до "Ювентуса" Погба знову повернувся у "Манчестер Юнайтед". У клубі призначили на посаду тренера Жозе Моурінью, який прагнув бачити у своєму складі хавбека.

У чемпіонаті Англії 2018/19 Погба став ключовим гравцем МЮ. Він став найкращим у клубі за забитими м'ячами (13) та результативними передачами (9), лідер команди за кількістю ударів і передач.