Лидер команды Цыганков отказывается подписывать новый контракт с Динамо
Источник:"Цыганик LIVE"
Вскоре дороги Виктора Цыганкова и Динамо могут разойтись. Один из лидеров команды не планирует продлевать контракт с киевским клубом.
Цыганик: Он готов отработать этот год до конца
За последние годы Виктор Цыганков превратился в настоящего лидера столичного клуба. Игра 24-летнего ежедневно привлекает внимание европейских команд. Вскоре один из слухов о заинтересованности может стать реальностью.
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Футболист не хочет оставаться в Украине, а намерен продолжить карьеру в другом клубе. У Цыганкова есть действительное соглашение до 30 июня 2023 года, которое он не прочь отработать в бело-синей футболке до конца срока. Дальше дороги Виктора и киевлян, скорее всего, разойдутся. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.
Динамо будет сложно уговорить Цыганкова пролонгировать соглашение с клубом. Не исключено, что киевляне попробуют заработать на игрока и оформят трансфер, пока еще не вышел контракт.
Однако новому клубу Цыганкова придется достаточно выложить за украинца.
Он готов отработать этот год до конца, а дальше решать свою судьбу. Но с другой стороны есть шансы, которые могут продать. Цена на сегодня – 20 миллионов евро и выше,
– сказал журналист.
Ранее сообщалось, что финалист Лиги чемпионов Ливерпуль заинтересован в услугах динамовца.
Виктор Цыганков сыграл за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022 и в первых трех матчах Лиги наций. Динамовец принес победу в стартовом для "сине-желтых" туре Лиги наций. Виктор забил единственный гол украинцев в ворота Ирландии (0:1).
Карьера Цыганкова в Динамо
- Виктор Цыганков – воспитанник киевской школы футбола. В 2015 году перешел в структуру Динамло-2.
- А уже в следующем году присоединился к первой команде Динамо. С каждым сезоном все чаще подпускался к основанию и впоследствии завоевал место в стартовом составе.
- В сезоне-2021/2022 провел 25 матчей, в которых наколотил 11 голов и сделал 4 ассиста. Цыганков стал вторым в рейтинге лучших бомбардиров сезона, который в итоге закончился досрочно.
- Вместе с киевским клубом завоевал 5 трофеев.