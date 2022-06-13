Ищут варианты усиления атаки

Английский гранд всерьез занимается усилением атакующей линии команды. Уже 1 июля в Ливерпуль прибудет забивной нападающий Бенфики Дарвин Нуньес.

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Также в объектив "мерсисайдцев" попал Виктор Цыганков, помогающий сборной Украины в Лиге наций-2022/2023. Динамовец стал автором единственного гола в стартовом для команды матче против Ирландии.

Именно игра в футболке главной команды страны привлекла внимание топового клуба Европы.

Вскоре Ливерпуль может проститься с двумя лидерами атаки – Садио Мане и Мохаммедом Салахом. Если первый уже почти стал игроком Баварии, то у второго 30 июня 2023 года истекает контракт.

Поэтому Юргену Клоппу следует серьезно постараться на трансферном рынке, чтобы достойно заменить этот забивной дуэт.

Напомним, что в сезоне-2021/2022 Ливерпулю не хватило одного шага, чтобы стать победителем Лиги чемпионов. Подопечные немецкого наставника в финале проиграли Реалу (0:1). Также только одно очко отдалило "мерсисайдцев" от чемпионства в АПЛ, которое оформил МанСити.

Статистика Цыганкова в прошедшем сезоне