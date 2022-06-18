Цыганик: Он готов отработать этот год до конца

За последние годы Виктор Цыганков превратился в настоящего лидера столичного клуба. Игра 24-летнего ежедневно привлекает внимание европейских команд. Вскоре один из слухов о заинтересованности может стать реальностью.

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Футболист не хочет оставаться в Украине, а намерен продолжить карьеру в другом клубе. У Цыганкова есть действительное соглашение до 30 июня 2023 года, которое он не прочь отработать в бело-синей футболке до конца срока. Дальше дороги Виктора и киевлян, скорее всего, разойдутся. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

Динамо будет сложно уговорить Цыганкова пролонгировать соглашение с клубом. Не исключено, что киевляне попробуют заработать на игрока и оформят трансфер, пока еще не вышел контракт.

Однако новому клубу Цыганкова придется достаточно выложить за украинца.

Он готов отработать этот год до конца, а дальше решать свою судьбу. Но с другой стороны есть шансы, которые могут продать. Цена на сегодня – 20 миллионов евро и выше,

– сказал журналист.

Подробности. По данным Transfermarkt, стоимость Цыганкова составляет 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что финалист Лиги чемпионов Ливерпуль заинтересован в услугах динамовца.

Виктор Цыганков сыграл за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022 и в первых трех матчах Лиги наций. Динамовец принес победу в стартовом для "сине-желтых" туре Лиги наций. Виктор забил единственный гол украинцев в ворота Ирландии (0:1).

Карьера Цыганкова в Динамо