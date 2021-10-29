Лидер киевского Динамо во второй раз стал отцом: чувственное фото

29 октября 2021 , 19:56
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Источник:

инстаграм Алины Буяльской

В семье 28-летнего полузащитника Динамо Виталия Буяльского счастливое пополнение. У лидера киевлян родился сын.

Об этом радостном событии сообщила жена футболиста Алина в своем инстаграме. Имя малыша пока неизвестно.

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"Добро пожаловать в нашу семью, сынок. Не верю, теперь нас четверо", – написала Алина.

Также она показала карточку малыша. Молодой богатырь весит 3,940 кг, а его рост – 56 см.

Что известно о семье Буяльского

  • Это второй ребенок Виталия и Алины. Пара также воспитывает дочь Злату.
  • В середине ноября девочке исполнится четыре года. Виталий – уроженец пгт. Калиновка, что в Винницкой области.
  • За Динамо выступает с 2014 года, а за сборную Украины – с 2017-го. Правда, предыдущий главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко редко прибегал к его услугам.
Автор: Юрій Семенюк