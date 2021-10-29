Об этом радостном событии сообщила жена футболиста Алина в своем инстаграме. Имя малыша пока неизвестно.
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"Добро пожаловать в нашу семью, сынок. Не верю, теперь нас четверо", – написала Алина.
Также она показала карточку малыша. Молодой богатырь весит 3,940 кг, а его рост – 56 см.
Что известно о семье Буяльского
- Это второй ребенок Виталия и Алины. Пара также воспитывает дочь Злату.
- В середине ноября девочке исполнится четыре года. Виталий – уроженец пгт. Калиновка, что в Винницкой области.
- За Динамо выступает с 2014 года, а за сборную Украины – с 2017-го. Правда, предыдущий главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко редко прибегал к его услугам.