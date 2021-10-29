Об этом радостном событии сообщила жена футболиста Алина в своем инстаграме. Имя малыша пока неизвестно.

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"Добро пожаловать в нашу семью, сынок. Не верю, теперь нас четверо", – написала Алина.

Также она показала карточку малыша. Молодой богатырь весит 3,940 кг, а его рост – 56 см.

Что известно о семье Буяльского