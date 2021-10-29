Про цю радісну подію повідомила дружина футболіста Аліна в своєму інстаграмі. Ім'я малюка поки невідоме.

Дивіться також Сім'я, – Степаненко не стримує радісних емоцій після продовження угоди з Шахтарем

"Ласкаво просимо до нашої родини, синочку. Не вірю, тепер нас четверо", – написала Аліна.

Також вона показала картку малюка. Молодий богатир важить 3,940 кг, а його зріст – 56 см.

Що відомо сім'ю Буяльского