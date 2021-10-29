Про цю радісну подію повідомила дружина футболіста Аліна в своєму інстаграмі. Ім'я малюка поки невідоме.

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"Ласкаво просимо до нашої родини, синочку. Не вірю, тепер нас четверо", – написала Аліна.

Також вона показала картку малюка. Молодий богатир важить 3,940 кг, а його зріст – 56 см.

Що відомо сім'ю Буяльского

  • Це друга дитина Віталія та Аліни. Пара також виховує дочку Злата.
  • У середині листопада дівчинці виповниться чотири роки. Віталій – уродженець смт. Калинівка, що на Вінниччині.
  • За Динамо виступає з 2014 року, а за збірну України – з 2017-го. Щоправда, попередній головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко рідко вдавався до його послуг.