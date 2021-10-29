"Спасибо всем за доверие"

32-летний опорник "горняков" Тарас Степаненко остается в донецком клубе. Новое соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2024 года.

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Футболист выложил фотографию с подписания контракта на своей странице в инстаграме. Опорник искренне радуется такому событию в его жизни.

Улыбка дает понять, насколько радостное для меня это событие. Благодарю всех за доверие. Сейчас одни эмоции, сложно собрать слова в предложения. Чуть позже расскажу, что для меня означают прошлые 11,5 лет в Шахтере и новый контракт. Семья,

– написал Степаненко.

Карьера Степаненко в Шахтере