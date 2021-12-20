Лидер европейского чемпионата подпишет игрока сборной Украины за 700 тысяч евро

Украинский центральный защитник Максим Таловеров, играющий за Динамо из города Чешское Будеевице, продолжит карьеру в сильнейшей команде Чехии – пражской Славии.

Об этом сообщает польский журналист Гжегож Рудинек. По его информации, стоимость трансфера составит 700 тысяч евро.

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По его словам, летом защитник молодежной сборной Украины (7 матчей) хотел продолжить карьеру в Польше, но ни один местный клуб не захотел давать за него 300 тысяч евро.

Что известно о Таловерове

Таловеров является воспитанником академии Шахтера. Также поиграл за молодежные команды киевского Арсенала и Олимпика. Покорять Чехию поехал в 2019-м и даже выступал за молодежку Спарты на правах аренды.

В текущем сезоне сыграл 15 матчей во всех турнирах, а Динамо Чешское Будеевице идет на 8-й позиции турнирной таблицы.

, в составе пражской команды выступает другой украинский защитник Тарас Качараба.