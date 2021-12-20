Про це повідомляє польський журналіст Гжегож Рудінек. За його інформацією, вартість трансферу становитиме 700 тисяч євро.

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За його словами, влітку захисник молодіжної збірної України (7 матчів) хотів продовжити кар'єру в Польщі, але жоден місцевий клуб не захотів давати за нього 300 тисяч євро.

Нагадаємо, у складі празької команди виступає інший український захисник Тарас Качараба.

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