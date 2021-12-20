Об этом сообщает польский журналист Гжегож Рудинек. По его информации, стоимость трансфера составит 700 тысяч евро.

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По его словам, летом защитник молодежной сборной Украины (7 матчей) хотел продолжить карьеру в Польше, но ни один местный клуб не захотел давать за него 300 тысяч евро.

Напомним, в составе пражской команды выступает другой украинский защитник Тарас Качараба.

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