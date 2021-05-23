Лидер Динамо Шапаренко получил карточку Man of the Match в FIFA 21

Футбольный симулятор FIFA 21 выпустил 12 карточек футболистов, которые внесли наибольший вклад для команды в последних матчах. Не обошли стороной и украинских футболистов.

Отличие от FIFA

Наиболее звездным в этой компании является левый вингер Боруссии Дортмунд Марко Ройс. Среди украинских футболистов выделили игру полузащитника киевского Динамо Николая Шапаренко.

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Хавбек получил карточку с рейтингом 79. Сильные стороны футболиста – дриблинг и передачи. Его базовый рейтинг в симуляторе – 72.

За какие заслуги Шапаренко отметил симулятор FIFA? Николай стал лучшим игроком в финале Кубка Украины по версии болельщиков. В каком Динамо только в компенсированный тайм вырвало победу у луганской Зари.

Также Николай не ушел с поля без забитого мяча в матче последнего тура УПЛ против Колоса. Шапаренко отметился красивым голом со штрафного. Николай перебросил стенку и эффектным ударом поразил верхний угол. Голкипер Колоса Евгений Волынец не смог отбить мяч.

В этом сезоне стартовый состав киевского клуба сложно было представить без Николая Шапаренко в центре поля. Футболист провел в "бело-синей" футболке 39 поединков во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

Его контракт со столичной командой рассчитан до конца сентября 2025 года.



​Man of the Match / Фото Realsport101