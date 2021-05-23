Відзнака від FIFA

Найбільш зірковим у цій компанії є лівий вінгер Боруссії Дортмунд Марко Ройс. Серед українських футболістів виділили гру півзахисник київського Динамо Миколи Шапаренка.

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Хавбек отримав картку із рейтингом 79. Сильні сторони футболіста – дриблінг та передачі. Його базовий рейтинг в симуляторі – 72.

За які заслуги Шапаренка відзначив симулятор FIFA? Микола став найкращим гравцем у фіналі Кубка України за версією вболівальників. У якому Динамо лише у компенсовані тайми вирвало перемогу у луганської Зорі.

Також Микола не пішов з поля без забитого м'яча у матчі останнього туру УПЛ проти Колоса. Шапаренко відзначився красивим голом зі штрафного. Микола перекинув стінку та ефектним ударом поцілив у верхній кут. Голкіпер Колоса Євген Волинець не зміг відбити м'яч.

У цьому сезоні стартовий склад київського клубу складно було уявити без Миколи Шапаренка у центрі поля. Футболіст провів у "біло-синій" футболці 39 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 4 асисти.

Його контракт із столичною командою розрахований до кінця вересня 2025 року.



​Man of the Match / Фото Realsport101